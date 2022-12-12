Trabzon'da örtü yangını: 50 dönümlük alan küle döndü

AA

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, kırsal alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dolaylı Mahallesi Başküme Evleri civarında kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

4 SAATLİK MÜDAHALE SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazinin sarp ve engebeli olmasından dolayı ekipler yangına müdahalede zor anlar yaşadı. AA'nın haberine göre; ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

"YAKLAŞIK 50 DÖNÜMLÜK ALAN YANDI"

Dolaylı Mahallesi Muhtarı Ali Faik Şenel, akşam saatlerinde mahallede mera olarak adlandırılan çalılık alanda yangın çıktığını söyledi. Şenel, yaklaşık 50 dönümlük alanın yandığını belirterek, şunları kaydetti: "Rüzgarın etkisiyle yangın bir anda büyüdü, ekipler yoğun çalışma sürdürdü. Yangının söndürülmesi için destek oldular. Sağ olsun kaymakamımız, belediye başkan yardımcılarımız aradı, yakından ilgilendi. Can kaybı ya da yaralının olmaması tesellimiz oldu ama arazinin yanmasına üzüldük." Şenel, mahalle sakinlerini de bahçelerinde temizlik yaparken, ateş yakmamaları konusunda uyardı.