        Trabzon'da otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı, 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti!

        Trabzon'da otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı, 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti!

        Trabzon'da bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Hayrettin Muş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Muş'un cansız bedeni ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 11:57
        21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
        Trabzon’da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hayrettin Muş (21) hayatını kaybetti.

        OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

        DHA'nın haberine göre kaza; dün akşam saatlerinde Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde meydana geldi. Hayrettin Muş’un kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen AFAD, AKUT, polis ve sağlık ekipleri uçurumda ulaştıkları sürücü Hayrettin Muş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

        BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI

        Muş’un cenazesi ekipler ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

