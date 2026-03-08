Trabzon'da otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı, 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti!
Trabzon'da bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Hayrettin Muş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Muş'un cansız bedeni ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 08.03.2026 - 11:57 Güncelleme:
Trabzon’da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hayrettin Muş (21) hayatını kaybetti.
OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI
DHA'nın haberine göre kaza; dün akşam saatlerinde Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde meydana geldi. Hayrettin Muş’un kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen AFAD, AKUT, polis ve sağlık ekipleri uçurumda ulaştıkları sürücü Hayrettin Muş’un hayatını kaybettiğini belirledi.
BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI
Muş’un cenazesi ekipler ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ