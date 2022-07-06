Driftçilere büyük şok! 0:00 / 0:00

Trabzon-Rize Karayolu üzerinde 3 Temmuz günü iki otomobil sürücüsü drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda biri plakasız iki aracı güvenlik kamera sistemlerinde tespit etti.

Yakalanan iki araç sürücüsü O.E. ve C.S.K.'ya hem idari para cezası uygulandı hem de 2 ay süreyle ehliyetlerine el konuldu.

SON KARAR PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE VERİLECEK

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Drift atmak sureti ile vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan biri plakasız iki araç, kamera incelemeleri ve takibi sonucu sürücüleri tespit edilerek yakalanmıştır.

Araç sürücüsü haklarında adli tahkikat başlatılan O.E. ve C.S.K. isimli sürücüler "sağlık kuruluşuna sevk edilerek sürücü olup olamayacağının psikiyatri kliniğinde değerlendirilmesine" yönelik idari süreç başlatılmıştır" denildi.