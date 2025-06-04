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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da selde kaybolan kişi aranıyor: Eşofmanı bulundu | Son dakika haberleri

        Trabzon'da selde kaybolan kişi aranıyor: Eşofmanı bulundu

        Trabzon'da selde kaybolan Hüseyin Aydın'dan hala haber yok. Arama çalışmaları sürerken Aydın'a ait olduğu belirlenen eşofman kaybolduğu yerden 400 metre mesafede bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 20:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:04
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        Trabzon'da selde kaybolan kişi aranıyor: Eşofmanı bulundu
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        Çukurca Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan ve sel sularına kapıldığı tahmin edilen Hüseyin Aydın (72) için dün bölgede AFAD ekipleri, tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Dünkü çalışmalardan sonuç alınamazken, Aydın'ı arama çalışmalara bugün sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı.

        EŞOFMANLARI BULUNDU

        Arama çalışmalarına çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber toplamda 214 personel katılırken, 12 kilometrelik alanda yoğunlaştırılan aramalar sonrası Aydın'a ait olduğu belirlenen eşofman dereye düştüğü yerden 400 metre mesafede bulundu.

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        ULAŞTIRMA BAKANI: 11 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünkü yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için sürdürülen çalışmalara ilişkin, "288 personel ve 14 dron ile bu çalışmalar devam ediyor. Sera Gölü'nde dalgıçlar da dahil olmak üzere yaklaşık 11 kilometrelik bir alan tarandı, tekrar taranıyor. İnşallah en yakın zamanda kendisine sağ salim ulaşırız. Bu ümidimizi halen muhafaza ediyoruz." dedi.

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