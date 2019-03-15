Trabzon'dan alınacak puan moral olacak

Spor Toto Süper Lig'de son 12 haftada sadece bir galibiyet alabilen BB Erzurumspor, yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamak istiyor. Yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'yla geçen haftaki ilk maçında A.Alanya deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrılan Mavi-Beyazlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasına büyük önem veriyor. Ligde 22 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında bulunan BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, Trabzonspor ile yapacakları maçın ligdeki gelecekleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sadece Trabzonspor maçının değil Kasımpaşa, Akhisarspor maçlarının da çok önemli olduğunu belirten Üneş, "Artık ligin boyu çok kısaldı. Trabzonspor maçında iyi mücadele verip istediğimiz sonucu da alarak sonraki haftalara moral ve motivasyonumuz yüksek şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.
'GALATASARAY MAÇINDAKİ GİBİ OYNARSAK...'
Başkan Hüseyin Üneş, takımın büyük maçlarda gösterdiği performans ve direncin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Galatasaray'a karşı etkili futbol ortaya koyduk. Sadece büyük maçlarda değil birçok maçta verdiğimiz mücadele takdire şayan. Özellikle gol yollarında kısırlık söz konusu ama inşallah bu maçta hepsini aşacağız. Biz her zamanki mücadelemizi verip sahamızdaki Galatasaray ve ligin ilk yarısında deplasmanda Trabzonspor'a karşı oynadığımız oyunu oynarsak çok rahat bir galibiyet alacağımıza inancımız sonsuz."
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