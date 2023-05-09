Bakan Karaismailoğlu: `PKK terör örgütüdür´ demeye korkuyorlar (2)



'ÇOK ÖNEMLİ GÜNLERİN ARİFESİNDEYİZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Köprübaşı'nın ardından Sürmene ilçesinde de ziyaretlerini sürdürdü. Karaismailoğlu, Sürmene'de AK Parti ilçe seçim irtibat ofisi açılışına katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "Çok önemli günlerin arifesindeyiz. Pazar günü milletimiz çok önemli bir tercih yapacak. Ya dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde 21 yıldır kazanmış olduğumuz güven ve istikrar ortamı, eser ve hizmet siyasetimiz devam edecek ya da maalesef karşımızda Türkiye düşmanlarının birleştiği, Türkiye´yi karıştırmaya talip olmuş yönetim kazanacak. Çok önemli bir seçim. Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Şehirlerin gelişmesi ve büyümesi için canla başla çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Hemen yanı başımızdaki Zigana Tüneli. Bütün arkadaşlarımızın o tünelden geçmesini tavsiye ederim. Oraya herkes gururla gidiyor. Yani CHP´li biri tünele girdiği zaman çıkışında AK Parti'li olmaması mümkün değil. Kafayı yemiş olması lazım" dedi.

`BAY BAY KEMAL´İ İŞARET EDİYORLAR´

14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Karaismailoğlu, "Seçime 5 günümüz var. Bütün kardeşlerimizi kucaklayacağız. Bir oy, bir oydur. Bakın geri dönüşü olmayan bir yoldur. Biz yıllarca çok bedeller ödedik. Teröristleri ülkemizden kovduk. İnlerinde birkaç tane kaldı. İnlerinden işaret veriyorlar ve karşımızdaki vizyonsuz ve ülkemizi karıştırmaya talip olmuş Bay Bay Kemal´i işaret ediyorlar. O parmakları da kıracak olan milletimizdir. Bu seçimin 2 alternatifi var. Ya teröristlerle beraber olanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Sürmene Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-05-09 13:29:24



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