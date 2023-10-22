Abdullah Avcı yeni dönemin perdesini açıyor

Trabzonspor, ligin 9´uncu haftasında yarın Alanyaspor´u konuk etmeye hazırlanıyor. Ligde çıkış arayan Trabzonspor´da ikinci dönemini yaşayan Avcı, 7 ay aradan sonra taraftarı önünde vereceği ilk sınavından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9´uncu haftasında sahasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak. Papara Park´ta oynanacak ve saat 20.00´de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sezona Nenad Bjelica ile başlayan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde rakibini ağırlayacak.

ABDULLAH AVCI İLE ÇIKIŞ ARANIYOR

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Bjelica ile yolları ayırdıktan sonra göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde ilk müsabakasına çıkacak. Ligin 8'inci haftasında Adana Demirspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıkış arıyor.

İKİNCİ DÖNEMİN PERDESİNİ AÇIYOR

Trabzonspor´daki görevinden geçen sezonun 24´üncü haftasında oynadığı Ümraniyespor müsabakasında yaşanan 2-1´lik mağlubiyetin ardından ayrılan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipteki ikinci döneminin ilk maçına çıkacak. 7 ayı bulan ayrılık sonrası yeniden bordo-mavi renkleri giyinen Avcı, istikrar ve başarı hedeflediği ikinci döneminin perdesini Alanyaspor maçı ile açıyor.

İSTİKRARSIZLIĞA GALİBİYETLE SON VERMEK İSTİYOR

Avcı, 233 gün sonra ilk kez bir müsabakaya çıkmanın heyecanını yaşarken, ilk döneminde olduğu gibi ikinci dönemine de galibiyetle başlamayı hedefliyor. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor´daki ilk döneminde 22 Kasım 2020´de Erzurumspor´u sahasında 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti. Avcı, ikinci döneminde de takımdaki istikrarsızlığa Alanyaspor karşısında alınacak galibiyetle son vermek istiyor.

AVCI´DAN KADROYA DOKUNUŞ

Agresif, hızlı oynayan dengeli bir takım kurma hedefindeki Abdullah Avcı, oyun formasyonu ve kadroda buna göre değişiklikler yapacak. Kendi oyun tarzını takıma adapte etmek isteyen Avcı´nın ilk 11´de değişimler yapması bekleniyor. Avcı´nın, ilk döneminde gözde oyuncularından olan Abdülkadir Ömür´e Alanyaspor maçında ilk 11´de yer vermesi bekleniyor.

HÜCUM GÜCÜ ONUACHU

Trabzonspor´a Bjelica döneminde katılan ve gol katkısıyla büyük beğeni alan Paul Onuachu, Abdullah Avcı döneminde de hücumdaki yerini koruyacak. Alanyaspor hazırlıkları sırasında ayak bileğinde burkulma yaşayan ve tedbirli olarak çalışan golcü Onuachu´nun Alanyaspor maçında bordo-mavililerin en büyük kozu olacak.

TREZEGUET BELİRSİZLİĞİ

Alanyaspor hazırlıkları sırasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan Mahmoud Trezeguet dün yapılan antrenmanda takımdan ayrı salon çalışması yapmıştı. Trezeguet´nin Alanyaspor karşısında oynayıp oynamayacağı bu akşam yapılacak antrenmanda belli olacak. Ağrılarının sürmesi halinde oyuncu maça yedekte başlayacak veya kadroya alınmayacak. Avcı, Mısırlı kanat oyuncusu yerine Bardhi´yi değerlendirme şansı bulunuyor.

SAVUNMADA DEĞİŞİM

Abdullah Avcı savunmada Mehmet Can yerine Larsen´e forma vermeyi düşünüyor. Genç oyuncunun maça yedekte başlaması, Larsen´in ilk 11´de yer alması; yine Denswil´in de ilk 11´de Alanyaspor karşısına çıkması bekleniyor.

CEZASI BİTEN MENDY, BERAT İLE 2´Lİ OLACAK

Trabzonspor´da kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Batista Mendy´nin cezası doldu. Fransız oyuncu Alanyaspor maçıyla yeniden sahaya dönecek. Avcı, hızlı oyunu ve top tutma becerisiyle öne çıkan Mendy ile Berat Özdemir´i orta alanda birlikte kullanacak.

TARAFTARIN PEPE BEKLENTİSİ

Trabzonspor´da sakatlığı nedeniyle henüz forma giyme şansı bulamayan Nicolas Pepe´nin durumu belirsizliğini koruyor. Bjelica döneminden bu yana bireysel çalışmalar yapan ve Avcı´yla birlikte takım antrenmanında topla çalışmalara başlayan Pepe´nin akıbeti yarın netlik kazanacak. Abdullah Avcı oyuncunun hazır olma durumuna göre Pepe´ye kısa süreli de olsa şans verme ihtimali bulunuyor. Bordo-mavili taraftarlar ise, yıldız oyuncuyu Alanyaspor maçında sahada görmek istiyor.

TRABZONSPOR´DA EKSİKLER

Ülkesinin milli takımında sakatlık yaşayan Anastasios Bakasetas´ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic Alanyaspor maç kadrosunda olmayacak.

Öte yandan sarı kart sınırında bulunan Eren Elmalı, yarın oynanacak müsabakada kart görmesi halinde cezalı duruma düşerek Fatih Karagümrük maçında forma giremeyecek.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor´un Abdullah Avcı yönetiminde yarın sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı muhtemel kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Larsen, Rayyan Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Onuachu"

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

2023-10-22 13:53:48