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        Denizde kaybolan 2 liselinin cansız bedenlerine ulaşıldı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:18
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        Denizde kaybolan 2 liselinin cansız bedenlerine ulaşıldı (4)
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        VALİLİKTENAÇIKLAMA

        TrabzonValiliği, Beşikdüzü ilçesinde fırtınada dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık´ın arama çalışmalarının 5´inci gününde cansız bedenlerinin ulaşılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

        "İlimiz Beşikdüzü Limanında 27 Kasım 2023 Pazartesi günü dalgalara kapılarak denize düşen Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri Emir Berke Aşık ile Uğurcan Korkmaz´ın cansız bedenlerine bugün ulaşıldı. Gençlerimize Allah´tan rahmet; ailelerine ve Milli Eğitim Camiamıza başsağlığı diliyoruz. Beş gün boyunca arama kurtarma faaliyetlerini koordinasyon içinde yürüten Trabzon AFAD, Erzurum AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, JAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kızılay, UMKE, MEB AKUB, SÜR-AK ve ANDA ekiplerinin çalışmaları sonlandırılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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