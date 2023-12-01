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        Trabzon'da ev yangını

        Trabzon'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:58
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        Trabzon'da ev yangını
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        Trabzon'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

        Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katındaki dairede, kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Maddi hasara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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