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        Trabzonspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:48 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:55
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        Trabzonspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, topla ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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