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        Trabzonspor'da Başakşehir FK maçı hazırlıkları devam ediyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:05
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        Trabzonspor'da Başakşehir FK maçı hazırlıkları devam ediyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Başakşehir FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.

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