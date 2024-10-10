Trabzonspor'da Başakşehir FK maçı hazırlıkları devam ediyor
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Başakşehir FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.
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