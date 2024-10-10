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        'Karın ağrısı' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 26 kiloluk tümör çıktı

        TRABZON'da karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetiyle hastaneye giden H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:59 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:05
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        'Karın ağrısı' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 26 kiloluk tümör çıktı
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        TRABZON'da karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetiyle hastaneye giden H.O.'nun (64) karnından, ameliyatla 26 kiloluk tümör çıkarıldı.

        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetiyle giden H.O., tedaviye alındı. Genel Cerrahi Polikliniği'nde yapılan tetkiklerde hastanın karnında kitle tespit eden hekimler ameliyat kararı aldı. Yapılan ameliyatla hastanın karnının sol kısmından 26 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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