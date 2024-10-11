Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından fonksiyonel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını saat 16.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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