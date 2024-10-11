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        Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:25
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        Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından fonksiyonel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını saat 16.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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