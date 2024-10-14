Trabzonspor'da Başakşehir FK maçı hazırlıkları sürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman, hücum çalışması ile sona erdi.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynayacağı Başakşehir FK maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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