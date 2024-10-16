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        Ogün Samast 5'inci kez Trabzon Adliyesi'nde (2)

        ADLİYEDENAYRILDIHrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS üzerinden katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:54 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:00
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        Ogün Samast 5'inci kez Trabzon Adliyesi'nde (2)
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        ADLİYEDENAYRILDI

        Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS üzerinden katıldı. Samast, duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı. Duruşma ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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