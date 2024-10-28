Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Prof. Dr. Özlü'den astım ve KOAH ilaçlarının doğru kullanımı uyarısı

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Özlü'den astım ve KOAH ilaçlarının doğru kullanımı uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavilerinde ilaç kullanımının önemine değinerek, “Doğru tanı koymak ve doğru tedaviyi reçete etmek çok önemli. Ama reçete ettiğimiz ilaçların doğru kullanılması, etkin şekilde kullanılması da tedavi sonucunu son derece etkileyen bir şey” dedi.

        Astım ve KOAH tedavilerinde inhaler ilaçlar, haplara göre daha güvenli ve etkili olsa da doğru kullanımı önem taşıyor. Bu ilaçların doğru şekilde kullanılması özel bir beceri ve koordinasyon gerektiriyor. Birçok hasta ilacı doğru kullanamadıkları için tedavide beklenen etkiyi alamıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hastalarına ilaçların kullanımını hem teorik hem de pratik olarak anlatarak gösteriyor. İlaçların usulü ve tekniğine uygun olarak kullanılmazsa beklenen etkiyi göstermeyeceğini vurgulayan Özlü, “Astım ve KOAH hastalarının tedavisinde inhaler ilaç dediğimiz nefes yoluyla alınan ilaçları biz çok sıklıkla kullanıyoruz. Bu ilaçlar ağızdan alınan hap gibi ilaçlara göre çok daha güvenli, çok daha etkili ve daha düşük miktarlarda dozla tedavi imkanı veriyor. Dolayısıyla bu ilaçlar gerçekten astım ve KOAH tedavisinde vazgeçilmez, yeri doldurulmaz ilaçlar. Ama ne var ki bu ilaçların kullanımı özel bir beceri ve koordinasyon gerektiriyor. Maalesef hastalarımızın birçoğu bu koordinasyonu sağlamakta güçlük çekiyorlar. İşin garip tarafı eğer bu ilaçlar usulüne ve tekniğine uygun olarak kullanılmazsa da beklenen etkiyi göstermeyebiliyor. Hastalar bazen ‘İlaçları kullanıyorum bana bir faydası olmuyor’ diyor. Aslında teknik olarak yeterli, efektif kullanamadığı için fayda görmüyor olabilir. O açıdan hastalarımıza bu ilaçların doğru kullanımını gösteriyoruz. Hasta kontrole geldiğinde de onun bu ilaçları nasıl kullandığını kendisine yaptırarak gözlüyoruz. Bu şekilde hatalar varsa ona geri bildirimde bulunup bu doğru kullanma tekniğini geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

        ‘HASTA EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ’

        İlaçların doğru kullanımına dikkati çeken Prof. Dr. Özlü, “Doğru ilaçları yazmak önemli, doğru tanı koymak ve doğru tedaviyi reçete etmek çok önemli. Ama reçete ettiğimiz ilaçların doğru kullanılması, etkin şekilde kullanılması da tedavi sonucunu son derece etkileyen bir şey. Maalesef burada büyük sorunlar yaşanabiliyor. Bu ilaçlar çok farklı formlarda olabiliyor; bunların hepsinin kullanımı birbirinden farklı. Bazen bu hastalar birkaç farklı ilacı da beraber kullanabiliyorlar. Yani aynı hastaya farklı türden bir iki ilaç reçete edilmiş olabiliyor. Dolayısıyla birinde yavaş, uzun süreli nefes alması gerekiyor. Birinde hızlı, ani nefes alması gerekiyor. Bunları hastanın bilmesi, ayırt etmesi lazım. Burada zorluklar yaşanabiliyor. O açıdan bu inhaler ilaçların çok önemli olduğunu, ama doğru kullanılması gerektiğini, doğru kullanıldığı takdirde etkin olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Burada hasta eğitiminin gerçekten çok önemli bir rolü var” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Trump'tan New York'ta miting
        Trump'tan New York'ta miting
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Trabzon'da "Ortahisar Yazar Buluşmaları" etkinliği sona erdi
        Trabzon'da "Ortahisar Yazar Buluşmaları" etkinliği sona erdi
        Sümela Manastırı'nı 9 ayda 395 bin 994 turist ziyaret etti
        Sümela Manastırı'nı 9 ayda 395 bin 994 turist ziyaret etti
        Trabzon'da hatalı park yapanlara yönelik denetimler sürüyor
        Trabzon'da hatalı park yapanlara yönelik denetimler sürüyor
        Trabzonspor'da yüzler gülmüyor
        Trabzonspor'da yüzler gülmüyor
        Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor
        Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor