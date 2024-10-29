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        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

        TRABZONSPOR Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:15
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        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
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        TRABZONSPOR Süper Lig’in 11’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bu sabah saat 10.30’da yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını saat 16.00’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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