Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 11’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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