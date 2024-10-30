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        Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

        SÜPER Lig'in 11'inci haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların stada alınmamasına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:55
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        Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
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        SÜPER Lig’in 11’inci haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların stada alınmamasına karar verildi.

        Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 11’inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da oynanacak olan karşılaşma öncesi olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan ve Trabzonspor Kulübü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 3 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında yaklaşık 3 bin 500 güvenlik personeli görev alacak.

        Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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