Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

SÜPER Lig’in 11’inci haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların stada alınmamasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 11’inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da oynanacak olan karşılaşma öncesi olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan ve Trabzonspor Kulübü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 3 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında yaklaşık 3 bin 500 güvenlik personeli görev alacak.