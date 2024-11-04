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        Trabzonspor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:05
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        Trabzonspor'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda oyun ve topla sprint çalışması yaptı. Antrenman, topla aerobik çalışma ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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