Sahil yolunda silahlı kavga: 1 ölü (2)
OLAYKAMERADAAkçaabat ilçesi sahilinde Beytullah Komar'ın, E.
OLAYKAMERADA
Akçaabat ilçesi sahilinde Beytullah Komar’ın, E.H. tabancayla vurularak öldürüldüğü olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yol kenarında duran araçtan inen E.H.’nin aynı araçtan inerek yanına gelen Beytullah Komar’a ateş ettiği anlar yer aldı.
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