Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bu sabah 10.30’da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada ayak tenisi çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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