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        Şenol Güneş: Oyunculara 'gidin' değil, 'oynayın' diyorum

        TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdaki oyuncuların enerji ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:30
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        Şenol Güneş: Oyunculara 'gidin' değil, 'oynayın' diyorum
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        TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdaki oyuncuların enerji ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyledi.

        Tecrübeli teknik adam, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret ederek, bordo-mavili takımı takip eden muhabirlerle sohbet etti.

        Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Güneş, takımdaki oyuncuların enerji ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu ifade etti.

        Takımın son dönemlerde aldığı skorlarla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, oyuncularının niyetinden asla şüphesinin olmadığını söyledi. Güneş, "Oyuncuların hepsi efendi, problemli değiller. 'Bana ne, yenildik’ demiyorlar. Şu ana kadar yine de kaybettiğimiz puanların en az yarısını kaybetmememiz gerekiyordu. Burada sorumluluk bana ait. Şu an burada olan oyuncuların enerjisi ve motivasyonu çok yüksek. Hatta 19 Yaş altı takımıyla bir maç oynadık. Sonra kendi aramızda da bir çift kale maç oynadık. 2 maçta da yapmak istediklerimizi çok iyi bir şekilde uygulayan bir takım vardı. Ama tabii ki bunu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Şu an önceliğimiz devre arasına kadar süreçte iskelet kadromuzun en azından 6-7 oyuncu kısmını netleştirmek ve ardından bir değişim olacaksa burada onu yapmak. Ama şunu da çok iyi biliyorum. Transfer tek başına çözüm değil, bu oyuncu grubundan kazanabileceğimizden en iyisini kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

        ‘OYUNCULARA 'GİDİN' DEĞİL, 'OYNAYIN’ DİYORUM’

        Güneş, takımda istikrarın sağlanamadığına da değinerek şöyle konuştu:

        "Biz istikrarlı ne kadro, ne de oyun tutturamadık. Zaten normalin altında işler yapıyoruz, zig zagımız çok büyük. Buradaki oyuncuları da görmüş oluyoruz. ‘Oyunculardan gidenler olabilir’ dememin sebebi şu. Elimizdeki her oyuncu gidebilir. Oyunculara ‘gidin’ demiyorum, 'oynayın' diyorum. Oynayamazsanız da size yardımcı olacağız. Çünkü bu kulüp yapılanma yapacak. Katkı yapan kalsın biz bir kadro yapacağız. Şimdi sayıyı azaltarak yaptık. Denswil, Orsic, Bardhi milli takımda. Şimdi geldiler bunların bir değeri var. Katkı veremeyince bir kulüp bulup para alamaz mı? Git idman da yap diyorum, ha gel burada da seni çalıştırayım dedim."

        Draguş ile ilgili çok şeyler yazılıp çizildiğine değinen Güneş, "Onun ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ancak oynamak istiyor. Bazı sorunları vardı, bunlar çözüldü. Oynadığı pozisyonlarla alakalı bir şikayeti de yok" diye konuştu.

        TEKNİK EKİBE YENİ KATILACAK İSİMLER

        Teknik ekibe yeni isimler katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya ise Şenol Güneş, "Mehmet Hocayı (Kulaksızoğlu) daha önce de söyledim, devre arasında değerlendirmeyi düşünüyorduk onu, bugün gelecek. Sosyal İlişkilerden sorumlu olacak. Yattara, daha önce buraya geldiği zaman bana ziyarete gelmişti. O da o zaman akademide çalışıyordu. Bana Trabzonspor'da staj yapmak istediğini söyledi. Biz de kabul ettik. Burada bir süre kalacak, antrenmanları takip edecek" şeklinde cevap verdi.

        ‘SAVİC TEDİRGİNLİK HİSSEDİYOR’

        Savunma bölgesindeki sakatlıklarla ilgili bilgiler de veren Güneş, "Serdar idmana katıldı, oynaması zor ama eldeki oyuncular var. Savic iyiydi, Fenerbahçe maçında risk olur diye oynatmadım sonra Rize maçı olmadı. Şimdi yine bir tedirginlik hissediyor. O da soru işareti. Hüseyin, uzun süre yoktu. Bazı eksikleri vardı, şu an döndü aramızda. Bir değişim olacak" şeklinde konuştu.

        ‘TEKNİK ANLAMDA KARARI BEN VERECEĞİM’

        Transfer çalışmaları konusunda da bilgi veren teknik adam, "Şu anda elimizde olan oyunculardan faydalanmayı düşünüyoruz. O mevkilerin durumuna göre oyuncu alacağız. Onların içerisinde kesin olmadığı için önceliğimi söyleyeyim. İhsan Derelioğlu takip edecek, bana verecek ben de başkana vereceğim. En son da başkan veya ben karar vereceğiz. İzleme komitesi ve diğerleri izleyebilir ama ne izlerse izlesinler sonunda biz karar vereceğiz. Yani izleyenin bir kararı olmayacak. İmza ve maliyetlerini biz başkana götüreceğiz ama teknik anlamda ben karar vereceğim" dedi.

        Güneş, Fransız oyuncu Mendy'in stoperde oynatılmasıyla ilgili olarak da, "İlk geldiğim maçta Savic ve Denswil'i stoperde oynattım. Ancak bu oyuncuların sakatlığı oldu. Mendy stoperde de oynayabiliyor ortada da oynayabiliyor. Orada mesela Lunstram’ı da denedim. Mecburi bu değişik" dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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