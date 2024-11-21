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        Trabzonspor'un borcu 3 milyar 940 milyon TL

        TRABZONSPOR Kulübü'nden yapılan açıklamada güncel borcun 3 milyar 940 milyon TL olduğu açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 22:36 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:40
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        Trabzonspor'un borcu 3 milyar 940 milyon TL
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        TRABZONSPOR Kulübü’nden yapılan açıklamada güncel borcun 3 milyar 940 milyon TL olduğu açıklandı.

        Güncel mali tabloların, ay sonunda gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında tüm detaylarıyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Bugün, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladığımız mali tablolar; halka açık şirketimiz olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin, 31 Ağustos 2024 tarihli hesaplarına ilişkindir. Söz konusu mali tablolarda; Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımı ve diğer ekonomik hamlelerimizin sonuçları yer almamaktadır. 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla kulübümüzün güncel borç miktarı 3 milyar 940 milyon TL olarak resmi web sitemizde yer alan 48'nci Dönem Faaliyet Raporunda kamuoyuna duyurulmuştur. Son dönemde gerçekleştirmiş olduğumuz ekonomik hamlelerin ne kadar kritik ve nasıl bir öneme sahip olduğu açıklanan raporlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kulübümüzün güncel mali tabloları, ay sonunda gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında tüm detayları ile camiamızla paylaşılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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