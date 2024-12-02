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        Trabzon'da 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyası

        TRABZON'daAcil Sağlık Hizmetler Haftası kapsamında 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyasının lansmanı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:05
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        Trabzon'da 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyası
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        TRABZON'daAcil Sağlık Hizmetler Haftası kapsamında 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyasının lansmanı yapıldı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, emniyet şeritlerinin işgal edilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak, "Bir ambulansın içerisinde hasta vardır, yoktur; arkamızdan geliyorsa görevimiz yer vermek, yol açmaktır" dedi.

        Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayının ilk haftasında kutlanan '1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda, trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve fermuar sistemiyle yol verilmesi konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla Trabzon'da 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyasının lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, sağlık çalışanları ve kent sakinleri katıldı. Lansmana katılanlar, alana konulan ekranlarda 'fermuar sistemi’ ile ilgili bilgilendirici görüntüleri izledi.

        'FARKINDALIK SEVİYESİNİ ARTIRMIŞ OLACAĞIZ'

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, lansmanla birlikte trafikteki farkındalığın artacağını belirterek, "Özellikle günümüz koşullarında trafiğin yoğunlaştığı zamanlarda ve yollarda bir uygulama geliştirilmesi gerekiyordu. Buna da fermuar sistemi denildi. Trafikte ambulansların sıkışmadan ve belki de birkaç saniyeyle yaşamı kurtarılacak olan kişilerin yaşamına yol verilmiş olunacak. Tüm ülkede 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' sloganıyla bir lansman ve buna bağlı olarak bir proje geliştirdik. İnşallah ambulansa ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı en hızlı şekilde hastanelerimize taşımış olacağız. Hep birlikte de farkındalık seviyesini artırmış olacağız" dedi.

        'FERMUAR SİSTEMİNE DİKKAT EDİLMELİ'

        Vali Aziz Yıldırım, emniyet şeritlerinin işgal edilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak, "Bir ambulansın içerisinde hasta vardır, yoktur; arkamızdan geliyorsa görevimiz yer vermek, yol açmaktır. Mutlaka fermuar sistemine hepimizin dikkat etmesi lazım. Aslında vatandaşımız buna alıştı. Siren sesiyle sağa sola çekiliyoruz ve ambulans geçiyor. Bu lansmanı çok kıymetli buluyorum. Hepimiz burada varız. En önemlisi, sürücülerimizin buna göre davranması. Her defasında ambulans içerisinde kendi yakınımız var gibi düşünmeli ve ambulansa yer vermeliyiz. Emniyet şeritlerini de işgal etmemeliyiz, oraları tıkamamalıyız ki trafik güvenli bir şekilde akabilsin" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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