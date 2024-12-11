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        Trabzon'da 7 katlı binanın çatısı yandı

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:26 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:30
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        Trabzon'da 7 katlı binanın çatısı yandı
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        TRABZON’un Sürmene ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yemişlik Mahallesi’nde 7 katlı apartmanın çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına merdivenli itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

        Binanın çatısında büyük zarara yola açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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