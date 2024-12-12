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        Döviz bürosundan 390 bin dolar ile 185 bin avro çaldılar (2)

        ŞÜPHELİLERSERBEST KALDITrabzon'da bir döviz bürosunda meydana gelen soygunla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 00:42 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:42
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        Döviz bürosundan 390 bin dolar ile 185 bin avro çaldılar (2)
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        ŞÜPHELİLERSERBEST KALDI

        Trabzon'da bir döviz bürosunda meydana gelen soygunla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden E.D. hakimlikçe serbest bırakılırken, O.T., A.C., H.Y., O.T., İ.A. ve A.Ç. ise yurt dışı çıkış yasağı verilerek adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheli A.Ç.'ye ayrıca konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı da konuldu.

        390 bin dolar ile 185 bin avro çalınmasına ilişkin soruşturmada; kısa sürede soygunu gerçekleştirip, yurt dışına kaçan yabancı uyruklu şüpheli I.D.'nin, gözaltına alınan bazı şüphelilerden biriyle irtibatlı olduğu öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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