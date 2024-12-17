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        Trabzonspor Kulübü: Türk futbolu bitiyor! Yarın çok geç olacak.

        TRABZONSPOR Kulübü, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Hak, hukuk ve ahlak bilen kadroların göreve getirilmesi konusunda çağrımızı yineliyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 01:31 Güncelleme: 17.12.2024 - 01:31
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        Trabzonspor Kulübü: Türk futbolu bitiyor! Yarın çok geç olacak.
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        TRABZONSPOR Kulübü, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Hak, hukuk ve ahlak bilen kadroların göreve getirilmesi konusunda çağrımızı yineliyoruz. Bu artık bir takım, renk ya da şehir meselesi değildir. Türk futbolu bitiyor! Yarın çok geç olacak'' ifadelerini kullandı.

        Bordo-mavili kulübün yazılı açıklaması şöyle;

        ''Trabzonspor olarak sezon başından bu yana, mevcut Merkez Hakem Kurulu ile Türk futbolunun ilerleyemeyeceğini ve maçlarda yapılan ağır hataların büyük tehlikelere yol açacağını defalarca dile getirdik.

        Trabzonspor’un adı, hiçbir dönemde şike, teşvik, yapı ya da çıkar ilişkileriyle yan yana anılmamıştır! Biz her zaman ayrıcalık değil, adalet istedik. Bugün ise bir kez daha açıkça uyarıyoruz:

        Futbol üzerinden toplumu manipüle etmeye çalışan hakemler ve onları yönetenler(!) geldiğimiz noktada artık bir ‘milli güvenlik sorunu’ haline gelmiştir!

        Ahlak, şeref ya da erdem gibi değerlerden yoksun olduklarını deneyimlerle biliyoruz. Zaten bu değerlere sahip olsalar, onları istifaya davet ederdik. Ancak ortada bu kavramların en ufak bir izi bile yok!

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na bir kez daha sesleniyoruz:

        Türk futbolunda yıllardır kangren haline gelmiş bu problemi kökten çözün!

        Hak, hukuk ve ahlak bilen kadroların göreve getirilmesi konusunda çağrımızı yineliyoruz. Bu artık bir takım, renk ya da şehir meselesi değildir.

        Türk futbolu bitiyor! Yarın çok geç olacak.''

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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