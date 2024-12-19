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        3 gündür kayıptı, dere kenarında ölü bulundu

        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Abdullah Çanakçı'nın (75) dere kenarında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:40
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        3 gündür kayıptı, dere kenarında ölü bulundu
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        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Abdullah Çanakçı'nın (75) dere kenarında cansız bedeni bulundu.

        İlçeye bağlı Salacık Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Çanakçı, 16 Aralık'ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Çanakçı'ya ulaşamayan ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlattı. Çalışmaların ilk gününde Çanakçı'ya dair iz bulunamadı. Devam eden aramalarda; Çanakçı'nın bu sabah evinin yaklaşık 500 metre yakınındaki bir dere kenarında cansız bedeni bulundu. Savcılık incelemesi sonrası cenaze, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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