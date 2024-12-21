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        Destici: Asgari ücret artış oranı yüzde 60 olmalıdır

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bize göre; 2025 Temmuz'da yeni bir toplantı yapılıp asgari ücret güncellenmeyecekse, bizce ocak ayı 2025 asgari ücret artış oranı yüzde 60 olmalıdır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:45
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        Destici: Asgari ücret artış oranı yüzde 60 olmalıdır
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bize göre; 2025 Temmuz'da yeni bir toplantı yapılıp asgari ücret güncellenmeyecekse, bizce ocak ayı 2025 asgari ücret artış oranı yüzde 60 olmalıdır. Aslında bu da beklentileri karşılayacak bir rakam değil. Ama gerçekleri de göz önünde tutarak ciddi bir rakam sunuyoruz. Birileri gibi bol keseden atmıyoruz" dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Karadeniz çalıştayı programı için geldiği Trabzon'da partililerle bir araya geldi. Program öncesi açıklamalarda bulunan Destici, "40 yıldır ülke olarak terörle mücadele ediyoruz. Ama 40 yıl içerisinde bu devlet sadece dağdaki teröristlerle mücadele etmedi. Bu millet, aynı zamanda onların siyasetteki uzantılarıyla da mücadele etti ve ediyor. Bakın, hala bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözde milletvekili, bizim terörle mücadelemizde teröristlerin yanında duruyor. Açıkça da bunu Meclis'te dile getiriyor. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde bunu göremezsiniz. Ülkenin düşmanı, on binlerce insanı katletmiş, binlerce askeri, polisi şehit etmiş, bir terör örgütüne kimse arka çıkamaz, çıkmaz, çıkana da müsaade edilmez. Ama ne hikmetse, bizim ülkemizde yıllardır bu böyle. Ama milletimize söz veriyoruz. Büyük Birlik Partisi'ne güç verirseniz, Büyük Birlik Partisi Meclis'te grubu olursa, Büyük Birlik Partisi iktidarı olursa; değil o Meclis'te Türkiye'nin herhangi noktasında ne PKK'lı ne de onun yandaşını asla ve kata bırakmayız" dedi.

        ÖZGÜR ÖZEL'E ELEŞTİRİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, ana muhalefet partisini eleştiren Destici, "Sayın Özel, sen vatan hainlerine değil, vatan hainlerini savunanlara değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret edenlere değil, terörist benzetmesi yapanlara değil, senin yapman gereken; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmaktır. Bu Kemalistler, laikçiler, sözde Atatürkçüler o kadar savruldular ki; Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, terör örgütüne benzetenlere sahip çıkıyorlar. Bir taraftan genç teğmenlere sahip çıktıklarını söylüyorlar; ne kadar samimi olmadıkları gün gibi ortada. Kurumsal olarak da PKK'nın uzantısı DEM ile de kol kola giriyorlar. Meclis başta olmak üzere tüm alanlarda da kayyımlar meselesinde olduğu gibi onlara sahip çıkmaya devam ediyorlar. Savaştayız arkadaşlar. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti devleti savaştadır. Resmi bir savaş ilanı olmasa bile savaştadır. Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz ama başta Suriye olmak üzere Libya'sından Somali'sine, Filistin'ine Azerbaycan'ına kadar bütün bu topraklarda Türkiye resmi olarak olmasa da fiili olarak hasımlarıyla savaş halindedir. Özellikle Suriye'de fiili olarak ilan edilmemiş bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaşta karşımızda ABD var, düne kadar Rusya vardı" diye konuştu.

        'BU HAK MAĞDURİYETİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ'

        Emekli maaş zamları ve 2025 yılında asgari ücret artış oranı hakkında düşüncelerini paylaşan Mustafa Destici, "Bize göre; 2025 Temmuz'da yeni bir toplantı yapılıp asgari ücret güncellenmeyecekse, bizce ocak ayı 2025 asgari ücret artış oranı yüzde 60 olmalıdır. Aslında bu da beklentileri karşılayacak bir rakam değil. Ama gerçekleri de göz önünde tutarak ciddi bir rakam sunuyoruz. Birileri gibi bol keseden atmıyoruz. Bir altyapı koyarak; yıllık enflasyon, 2025 yılı gerçekleşecek enflasyonu, bütün bunları gerçekçi bir şekilde teklif ediyoruz. Bu teklifimizin kabul göreceğine de inanıyoruz. Zaten yüzde 50'nin altında bir artış asla kabul edilemez. İnşallah yüzde 60 seviyelerinde bir artışla en azından bir nebze de olsa asgari ücretlilerimiz rahat bir nefes alır. Emekliler için önce bu 5 bin lirayı vereceğiz; 17 bin 500 lira olacak. Bu hak mağduriyeti ortadan kaldırılacağız. Yüzde 20’lik oranı vererek en düşük emekli maaşını 20 bin liranın üzerine çıkaracağız. Bunun dışındakiler haksızlık olur. Emeklilere karşı yapılan haksızlığın devamı anlamına gelir. Büyük Birlik Partisi olarak artık bu haksızlığın 2025'in Ocak ayında son bulmasını bekliyoruz" dedi.

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