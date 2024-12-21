Trabzonspor'da Orsic ile yollar ayrıldı

TRABZONSPOR’dan yapılan açıklamada, Mislav Orsic ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ifade edildi.

Trabzonspor Kulübü, 2023-24 sezonun yaz transfer sürecinde renklerine kattığı Hırvat oyuncu Mislav Orsic ile sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiğini, fesih bedeli olarak oyuncuya tazminat ödenmeyeceğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir”

Öte yandan, Orsic transfer olduğu sezon kampta yaşadığı sakatlık nedeniyle bir sezona yakın bir süre takımda yer alamamıştı. Trabzonspor’da Mislav Orsic’in de içinde bulunduğu 4 oyuncu geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakılmış ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını yürütüyordu.