Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyun ve yüksek tempo koşu çalışmasıyla sona erdi.

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