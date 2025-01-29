Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde bazı taraflar uzlaştı

TRABZON Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Süper Lig'de geçen sezon Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylara ilişkin sürdürülen soruşturmaya ilişkin konuştu. Çelik, “100’e yakın vatandaş sahaya girdi, 25’e yakın fiili saldırı var; Bunların tespiti kolay değil. Tarafların bazıları uzlaştı. Uzlaşamayanlarla ilgili önümüzdeki süreçte zamanlarda dava açılacak" dedi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Trabzon Adliyesi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2024 yılındaki savcılık faaliyetleri ile ilgili bilgiler paylaştı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başsavcı Çelik, “2023 yılından 14 bin 531 adet dosya devri oldu. 2024 yılı içerisinde toplam 26 bin 544 adet dosya geldi. Toplam dosya sayısı 41 bin 75; bunlardan 26 bin 63 adeti karar yazılarak çıkartıldı. 2024 yılı sonu itibarıyla elde 15 bin 12 adet derdest dosyanın kaldığı tespit edilmiştir. Önceki yıla göre başarı oranı yüzde 98’dir” diye konuştu.

AİLE İÇİ ŞİDDETTE DÜŞÜŞ

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında azalma olduğuna dikkat çeken Çelik, “2023 yılına göre 2024’te aile içi şiddet azalmış. Bu bizim için güzel bir haber. 2023 yılında Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçlarını Soruşturma Bürosuna toplam 10 bin 16 adet dosya gelmiş. 2023 yılı sonu itibarıyla elde 179 adet aile içi ve kadına yönelik şiddet suçlarını soruşturma dosyası kalmıştır. 2024 yılında Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçlarını Soruşturma Bürosuna toplam 689 adet dosya gelmiş. 2024 yılı sonu itibarıyla elde 50 adet aile içi ve kadına yönelik şiddet suçlarını soruşturma dosyası kalmıştır. Bu düşüşte kesinlikle eğitim etkili olmuştur. Bakanlıklarımızın, STK’ların hassasiyeti etkili olmuştur. Ama bizde aile içi şiddetle taviz vermeden uygulama yapıyoruz. Bu da ilerisi için bizi ümitli kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘SORUŞTURMALARDA BİRİNİN TELKİNİ İLE İŞLER YAPILMAZ’

Başsavcı Sedat Çelik, kendisine yöneltilen soru üzerine Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Mart 2024’te Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası sahada çıkan olaylarla ilgili süren soruşturmaya ilişkin de konuştu. Çelik, “Soruşturma tamamen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın inisiyatifinde başladı; çok kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Maç sonrası 100’e yakın taraftar sahaya girdi, 25’e yakın fiili saldırı var. Bunların tespiti kolay değil. Ben Kahramanmaraş’ta depremi yaşadım. 500-600 insanı tutuklamaya sevk ettik. Bunların içinde eski milletvekilleri de var. Bu soruşturmalarda birinin telkini ile işler yapılmaz. Bazen böyle bir algı olabiliyor” dedi.