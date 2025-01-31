Trabzonspor maçlarını birlikte izlediği kedisi Tom'un stada alınması için afişli çağrıda bulundu

TRABZONSPOR taraftarı Evren Yolcu, 'Tom' adını verdiği kedisini, özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip, omzunda gezdiriyor. Ekran başında maçları birlikte izlediği kedisinin stadyuma girmesine izin verilmeyen Yolcu, 'Tom'un fotoğrafının yer aldığı, üzerine, 'Ben ne zaman stada gireceğim?' yazılı afişleri sokakta aydınlatma direklerine yapıştırıp, destek istiyor.

Kentte belediyede görev yapan Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, 2 aylıkken sahiplenip, 'Tom' adını verdiği kedisine ilgiyle bakıyor. Yolcu, özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip, kaşkol taktığı kedisini omzunda gezdiriyor. Trabzonspor'un forma tanıtım reklamında rol almasıyla sevimli figür haline gelen 'Tom'un videoları, sosyal medyada da ilgi odağı oluyor. Ünü yurt dışına kadar ulaşan 'Tom', sahibiyle ekran başına geçerek Trabzonspor'un maçlarını izliyor. Yolcu, evcil hayvanların stadyuma girişine izin verilmediği için 'Tom' ile birlikle tribünde maç izleyemiyor. 'Tom'un fotoğrafının yer aldığı, üzerine ‘Ben ne zaman stada gireceğim?' ve 'Trabzonspor’un reklam yüzünü hiç merak ettiniz mi?' yazılı afişleri, sokakta aydınlatma direklerine yapıştıran Evren Yolcu, kulüp yetkililerinden destek istiyor.

'ÜNÜMÜZ YURT DIŞINA KADAR YAYILDI'

Evren Yolcu, 'Tom'un sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Tom artık ailemizden biri. O bana, ben ona çok alıştık. Trabzonsporlu olduğum için onu da kendim gibi yetiştirdim. Formalar aldım. Benimle birlikte yiyip, içiyor. Sokaklarda beraber geziyoruz, her şeyiyle ilgileniyorum. Bir Fenerbahçe maçıydı, sosyal medya hesabı olan bir arkadaş bizi görüp, fotoğrafımızı çekti. Sonra 'Tom' tanınmaya başladı. Ünümüz yurt dışına kadar yayıldı. Bugün 1,7 milyon izlenme alan videolarımız var. Herkes 'Tom'u çok sevdi. Tüm kıyafetleri, bordo-mavi ve lisanslı ürünler. Omzumda geziyor, görenler güzel tepkiler veriyor. Yapılan tüm transferleri onunla karşılamaya gidiyoruz" diye konuştu.

'BİR MAÇ DAHİ OLSA TRİBÜNDE İZLEMEK İSTİYORUZ'

Kedisi 'Tom' ile birlikte tribünde maç izlemek istediğini söyleyen Yolcu, "Trabzonspor’un yeni forma tanıtımında reklam filmi için bizi çağırmışlardı. Çok heyecanlanmıştık. Çok güzel oldu. Trabzonspor maçlarını kurulan dev ekranlarda ve evde izliyoruz. 'Tom' ile birlikte maçları statta izleyebilmek için Trabzonspor'dan bir talebimiz oldu. Birkaç kez de bu isteğimizi yineledik. İnşallah bu kez sesimizi duyarlar. Onunla tribünde ya da uygun bir yerde bir maç dahi olsa izlemek istiyoruz. Taraftar olarak orada bulunup, destek olmak istiyoruz. Bundan gurur duyuyorum. Etrafımdakilerin 'Tom'u sevmesi çok hoşuma gidiyor. Rakip takım taraftarı bile 'Tom'u takip ediyor. Hayatında hiç Trabzon’a gelmemiş insanlar bile 'Tom'u merak ediyor. Fenerbahçeli bir aile var, 'Tom'u takip ediyor ve seviyorlar. Bu sevgi ve ilginin birleştirici olduğunu düşünüyorum" dedi.