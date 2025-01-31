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        Trabzonspor ile Kayserispor 46'ncı randevuda

        TRABZONSPOR ile Kayserispor, Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın 46'ncı kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:44 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:50
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        Trabzonspor ile Kayserispor 46'ncı randevuda
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        TRABZONSPOR ile Kayserispor, Süper Lig’in 22’nci haftasında yarın 46’ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 45 maçta Trabzonspor’un 26, Kayserispor’un 9 galibiyeti bulunurken, 10 maç da berabere sonuçlandı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 22’nci haftasında yarın Kayserispor’un konuğu olacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Süper Lig’de 25 puanla 10’uncu sırada yer alan bordo-mavili takım deplasmanda ilk galibiyetini alarak çıkışını sürdürmek istiyor. 16 puanla 17’nci sırada bulunan Kayserispor ise yeni hocasıyla sahasında kazanarak yeni bir sayfa açıp kötü gidişata son vermek ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 45’i Süper Lig, 14’ü 2’nci Lig ve 5’i Türkiye Kupası olmak üzere 64 maçta karşı karşıya geldi.

        Süper Lig’de 45 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 26’sı Trabzonspor’un, 9’u Kayserispor’un galibiyetiyle tamamlanırken 10 maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki 45 maçta Trabzonspor rakip filelere 80 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü. İki takım arasında bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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