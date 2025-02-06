Hayvan sevgisi mesleğe dönüştü

TRABZON’un Araklı ilçesinde İlkan Turgut (25), çocukluğunda severek başladığı besiciliği, mesleği haline getirdi. Komşusundan aldığı danayla başladığı besicilikte zamanla büyükbaşlarının sayısını 15’e çıkaran Turgut, mandıra kurmayı hedefliyor. Beslenmesinden, sağıma, yem temininden, yaylacılığa kadar hayvanları ile tek başına ilgilenen Turgut, “Çocukluktan beri hayvanları çok seviyorum. Bir yere gezmeye gitsem önce eve değil, ahıra gider bakarım" dedi.

Araklı ilçesinde yaşayan İlkan Turgut, çocukken başlayan hayvan sevgisini mesleğe dönüştürdü. Turgut, 14 yaşında komşusundan aldığı danayı sahiplenerek besiciliğe ilk adımını attı. Yıllar içerisinde hayvan sayısını artırarak 15 büyükbaşa ulaşan Turgut, hayvanlarının beslenmesinden, sağımına, yem temininden, yaylacılığına kadar her şeyi ile tek başına ilgileniyor. Kurbanlık yetiştiriciliğinin yanında süt ürünleri üretimi ile aile ekonomisine katkı sağlayan Turgut, mandıra kurmayı hedefliyor. Seslendiği ‘Z’ kuşağına, tarım ve hayvancılık mesleklerine ilgi duymasını tavsiye eden Turgut'un genç yaşta gösterdiği azmi ve özverisi, çevresinden takdir topluyor.

‘ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM’

Çocukluktan bu yana hayvanlara merakı ve sevgisinin olduğunu belirten İlkan Turgut, “14 yaşında komşumuzun ineği doğurunca yavrusunu aldım. Onu bakmaya başladım. Büyüttüm ve besledim. Sonra bir tane inek aldım. Daha sonra bir arkadaşım sayesinde 2 tane inek aldım. Böylelikle hayvancılığa başladım. Doğan buzağılara baktım. Sonra yaylacılığa başladım. Burada hem evim hem ahırım var. Burayı kiraladım. Şimdi 15 tane hayvanım var. Çocukluktan beri hayvanları çok seviyorum. Bir yere gezmeye gitsem önce evine değil, ahıra gider bakardım. İnekleri ve buzağıları merak ederim. İlk aldığım buzağı merdiven altında 10-15 gün baktım" diye konuştu.

‘HER ŞEYİ KENDİM YAPIYORUM’

Hayvanlarının tüm bakım süreci ile tek başına ilgilendiğini söyleyen Turgut, “7-8 yıldır da burada devam ediyorum. Kurbanlık hayvan bakıyorum. Hayvan pazarına gidiyorum. Alım-satım yapıyorum. Mayıs ayı gelince kamyonetle beraber yaylaya çıkıyoruz. Yağ, peynir ve süt yapıyorum. 15 hayvanı tek başıma bakıyorum. Benim yaptığım bu işi 3-4 kişi ancak yapar. Otuyla, samanıyla ve yemiyle ilgileniyorum. A’dan Z’ye her şeyi kendim yapıyorum, çünkü bu işi seviyorum” dedi.