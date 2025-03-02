Trabzonspor'dan sakat oyuncularla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan sakat oyuncularla ilgili açıklama
TRABZONSPOR, futbolcuları Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
TRABZONSPOR, futbolcuları Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Trabzonspor’dan Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncuların sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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