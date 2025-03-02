Trabzonspor'dan sakat oyuncularla ilgili açıklama

“Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncuların sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Trabzonspor’dan Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

TRABZONSPOR, futbolcuları Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

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