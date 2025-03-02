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        Trabzonspor'dan sakat oyuncularla ilgili açıklama

        TRABZONSPOR, futbolcuları Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:42 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:45
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        Trabzonspor'dan sakat oyuncularla ilgili açıklama
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        TRABZONSPOR, futbolcuları Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Trabzonspor’dan Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

        Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncuların sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        “Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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