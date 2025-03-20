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        Bakan Uraloğlu: Pulathane Bulvarı'nın 8 kilometrelik kesimi bitirdik

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pulathane Bulvarı'na ilişkin, "Akçaabat'ın Yıldızlı Mahallesi'nden başlayıp, Yenimahalle'de biten bir proje.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:10
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        Bakan Uraloğlu: Pulathane Bulvarı'nın 8 kilometrelik kesimi bitirdik
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pulathane Bulvarı'na ilişkin, "Akçaabat'ın Yıldızlı Mahallesi'nden başlayıp, Yenimahalle'de biten bir proje. Yaklaşık 10 kilometrelik bir proje. 3 kesim halinde çalışmaları yürütüyoruz. 1'inci ve 2'nci kesim olmak üzere toplam 8 kilometrelik kesimi bitirdik" dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun-Trabzon Devlet Sahil Yolu üzerinden Akçaabat şehir geçiş trafiğine alternatif olarak yoğunluğun azaltılması ve Akçaabat'ın şehir içi trafiğinin düzenlenmesi amacıyla Yıldızlı Mahallesi'nden başlayarak Yenimahalle'de sona erecek olan 10 kilometrelik Pulathane Bulvarı şantiyesinde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde Bakan Uraloğlu'na; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu eşlik etti.

        'KISA ZAMANDA HİZMETE AÇMIŞ OLACAĞIZ'

        Bakan Uraloğlu, 10 kilometrelik bulvar projesinin 8 kilometresinin tamamlandığını belirterek, "Samsun'dan başladığınızda Sarp'a kadar şehir geçişleri noktasında Akçaabat, en yoğun geçişlerimizden bir tanesidir. Sahil Yolu 3 gidiş, 3 geliş toplam 6 şerit olmasına rağmen yerleşimin içinden geçmesi nedeniyle günlük trafik yoğunluğu 40-50 binler seviyesinde oluyor. Sinyalizasyondan dolayı da yolun kapasitesi istediğimiz şekilde olmayabiliyor. Özellikle Akçaabat'ın güney bölümündeki yerleşimin kullanması, doğu-batı aksındaki ulaşımın sağlanması ve aynı zamanda güneye doğru giden trafiğinde alternatifli yoldan alınabilmesi maksadıyla hazırladığımız bir projedir. Aynı zamanda burayı Akçaabat'ın Tanjant'ı olarak da değerlendirebiliriz. Akçaabat'ın Yıldızlı Mahallesi'nden başlayıp, Yenimahalle'de biten bir proje. Yaklaşık 10 kilometrelik bir proje. 3 kesim halinde çalışmaları yürütüyoruz. 1'inci ve 2'nci kesim olmak üzere toplam 8 kilometrelik kesimi bitirdik" dedi.

        'ŞU AN TOKİ YOLUNDAYIZ'

        Bakan Uraloğlu, Sahil Yolu'ndaki trafik yoğunluğunu azaltmak için Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile istişare yaparak yeni bir alt geçit projesi başlattıklarını belirtti. Trafik yoğunluğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Bazı kamulaştırma işlemlerini bitirmemiz gerektiği için süre veremiyoruz ama yoğun bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda TOKİ yolundayız. Yoğun bir trafik olduğu için Büyükşehir ve Akçaabat Belediyemiz ile istişare yaparak burada bir altgeçit yapılmasının doğru olduğunu tespit ettik. Ona yönelik çalışmalarımız başladı. Bu bittiğinde hem transit gidenlerin hem bütün dönüşleri sağlayan herkese hizmet etmiş olacak. Hem Sahil Yolu'nda transit geçişi biraz daha rahatlatmış olacağız. Hem de Akçaabatlıları ve bu civarı kullanan sürücülerin daha kısa yoldan güneye ve mevcut yerleşim yerlerine geçmesini sağlamış olacağız. İnşallah başladığımız işi yakın zamanda bitirerek hizmete sunmuş olacağız" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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