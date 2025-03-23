Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından fonksiyonel kuvvet ve sprint koşu çalışması gerçekleştirdi. Antrenman iki kaleli oyun ile tamamlandı. Bordo-mavili takım, bugün saat 16.00’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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