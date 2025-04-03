Trabzonspor Kupa'da 'Yola devam' dedi, yerel gazeteler manşetleri süsledi

TRABZONSPOR, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Bodrum FK’yı uzatmaya giden maçta 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Trabzonspor’un zaferi yerel gazetelerin manşetlerinde geniş yer buldu.

Trabzonspor, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Bodrum FK’yı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Süper Lig’de beklentilerin altında kalarak zirve yarışından uzak kalan bordo-mavililer, Kupa hedefine bir adım daha yaklaştı. Geçtiğimiz sezon Kupa finalini Beşiktaş’a karşı kaybeden Karadeniz ekibi bu sezon hem taraftarlarını mutlu etmek hem de Avrupa biletini almak için Kupa’yı müzesine götürmek istiyor.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Bordo-mavili takımın Türkiye Kupası’nda yarı finale kalmasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Kupa’da yola devam

Günebakış: Uygun adım Kupa’ya

Taka: Fırtına adım adım Kupa’ya

Karadeniz: O Kupa Trabzon’a gelecek