İmza standında görevli CHP üyesi, bacağından bıçaklandı

TRABZON’da ‘Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stanttaki görevlilerle tartışan B.G. (51), CHP Gençlik Kolları üyesi Fikret Ayartepe’yi (22) bacağından bıçakladı. Yaralanan Ayartepe hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan şüpheli B.G.’nin cumhurbaşkanına hakaret ve taksirle yaralamadan 3 suç kaydı olduğu bildirildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi’nde meydana geldi. Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stanttaki görevlilerle B.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alandan uzaklaştırılmaya çalışan B.G. cebinde çıkardığı bıçakla standa saldırıp, masayı ve sandalyeleri devirdi. Arbede sırasında B.G., stantta görevli CHP Gençlik Kolları üyesi Fikret Ayartepe‘yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayartep, ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayartepe’nin bacağına 3 dikiş atılırken, saldırgan B.K. olayın ardından gözaltına alındı.

‘ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM’

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Barışçıl bir şekilde demokratik hakkımızı kullanırken yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bu hassas süreçte, bu tür saldırılara mahal vermemek adına, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Ayağından yaralanan genç kardeşimize acil şifalar diliyorum” dedi.

Yaşananları anlatan stant görevlisi Nuray Şahin, tartışma çıkınca gençlerin şüpheliyi uzaklaştırmak istediğini belirterek, “Gençler beyefendiyi uzaklaştırmak isteyince, standımızı ve sandalyelerimi devirerek saldırmaya başladı. Polis ve ambulans geç geldi. Genç arkadaşımız bacağından yaralandı. Bu olaydan sonra imza kampanyasına artış başladı. Biz insanları ayrıştırmıyoruz. Ülkede barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunun için de burada hizmet veriyoruz” dedi.

VALİK AÇIKLAMA YAPTI

Trabzon Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: