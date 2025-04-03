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        İmza standında görevli CHP üyesi, bacağından bıçaklandı

        TRABZON'da 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük' sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stanttaki görevlilerle tartışan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:45
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        İmza standında görevli CHP üyesi, bacağından bıçaklandı
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        TRABZON’da ‘Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stanttaki görevlilerle tartışan B.G. (51), CHP Gençlik Kolları üyesi Fikret Ayartepe’yi (22) bacağından bıçakladı. Yaralanan Ayartepe hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan şüpheli B.G.’nin cumhurbaşkanına hakaret ve taksirle yaralamadan 3 suç kaydı olduğu bildirildi.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi’nde meydana geldi. Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganı ile başlatılan imza kampanyası için açılan stanttaki görevlilerle B.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alandan uzaklaştırılmaya çalışan B.G. cebinde çıkardığı bıçakla standa saldırıp, masayı ve sandalyeleri devirdi. Arbede sırasında B.G., stantta görevli CHP Gençlik Kolları üyesi Fikret Ayartepe‘yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayartep, ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayartepe’nin bacağına 3 dikiş atılırken, saldırgan B.K. olayın ardından gözaltına alındı.

        ‘ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM’

        Saldırıya ilişkin açıklama yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Barışçıl bir şekilde demokratik hakkımızı kullanırken yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bu hassas süreçte, bu tür saldırılara mahal vermemek adına, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Ayağından yaralanan genç kardeşimize acil şifalar diliyorum” dedi.

        Yaşananları anlatan stant görevlisi Nuray Şahin, tartışma çıkınca gençlerin şüpheliyi uzaklaştırmak istediğini belirterek, “Gençler beyefendiyi uzaklaştırmak isteyince, standımızı ve sandalyelerimi devirerek saldırmaya başladı. Polis ve ambulans geç geldi. Genç arkadaşımız bacağından yaralandı. Bu olaydan sonra imza kampanyasına artış başladı. Biz insanları ayrıştırmıyoruz. Ülkede barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunun için de burada hizmet veriyoruz” dedi.

        VALİK AÇIKLAMA YAPTI

        Trabzon Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

        "Bugün saat 14.30 sıralarında ilimiz Ortahisar ilçesi Maraş Caddesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bir imza kampanyası sırasında, farklı bir ilden gelmiş ve ilimizde inşaat işçisi olarak çalışan, iki taksirle yaralama ve bir de cumhurbaşkanına hakaretten üç adet suç kaydı bulunan B.G. isimli şahıs ile etkinlik alanında bulunan kişiler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüşmüş, olay sırasında F.A. isimli stant görevlisi kesici alet ile dizinin üzerinden yaralanmıştır. Yaralanan gencimizin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli B.G, güvenlik güçlerimiz tarafından kullandığı bıçakla birlikte anında gözaltına alınmış ve Başsavcılığa bilgi verilerek konuya ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Emniyet birimlerimiz ve ilgili makamlar titizlikle çalışmaktadır. Trabzon Valiliği olarak, her türlü provokatif eyleme karşı vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz, Kentimizde huzur ve güvenliğin korunması adına tüm tedbirler alınmıştır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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