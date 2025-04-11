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        Kaya düşme tehdidine 'gabion duvar'lı kalkan

        TRABZON'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kaya düşmesi nedeniyle yaklaşık 80 konutun güvenliği için toplamda 80 bin metrekarelik yamaca, esnek ve tutucu özelliği bulunan 'gabion duvar' sistemi uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:39 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:45
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        Kaya düşme tehdidine 'gabion duvar'lı kalkan
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        TRABZON’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kaya düşmesi nedeniyle yaklaşık 80 konutun güvenliği için toplamda 80 bin metrekarelik yamaca, esnek ve tutucu özelliği bulunan ‘gabion duvar’ sistemi uygulandı. ‘Gabion duvar’ın yanında çelik ağla bariyer kurulup, yaklaşık 2 bin metreküp kaya kırımı da gerçekleştirilen bölge, kaya tehdidinden arındırıldı.

        Doğu Karadeniz'de can ve mal kayıplarına neden olan heyelan ve kaya düşmelerine karşı, önlemler alınıyor. Bölgede sarp arazilerde, kara yolları, belediye ve AFAD ekipleri tarafından ‘çelik ağlı bohçalama’ yönteminin yanı sıra enerji sönümleyici çelik ağlarlar da yerleştirilen alanlar, ıslah edilerek, kaya düşme tehdidi ortadan kaldırılıyor. AFAD ekipleri tarafından sürdürülen tarama çalışmalarında, kaya düşmesi nedeniyle Trabzon'un Araklı ilçesinde, 'afet bölgesi' kapsamına alınan Taşgeçit Mahallesi’nde risk olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından, mahallede yaklaşık 80 konutun güvenliği için toplamda 80 bin metrekarelik yamaca sıkıştırılmış topraktan oluşan, erozyon ve kaya düşmelerine karşı dayanıklı olup, taşların sıçrama etkisini azaltarak konutları koruma altına alan ‘gabion duvar’ sistemi uygulandı. Esnek ve tutucu özelliği bulunan duvarın yanında çelik ağla bariyer kurulup, endüstriyel dağcılar eşliğinde yaklaşık 2 bin metreküp kaya kırımı da gerçekleştirilen bölge, kapsamlı ıslah çalışmasıyla kaya tehdidinden arındırıldı.

        ‘ÖNEMLİ OLAN YERLEŞİM YERLERİNİN ETKİLENMESİDİR’

        AFAD Şube Müdürü, Jeofizik Mühendisi Nermin Baki Yılmaz, insanların can ve mal güvenliğinin tehlike altında olduğu alanlarda proje çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Yılmaz, "Bizim için önemli olan yerleşim yerlerinin etkilenmesidir. Orada oturan insanların can ve mal güvenlikleri tehlike altında ise bununla ilgili olarak il müdürlüğüne proje çalışması hazırlıyoruz. Buranın ıslah edilebilecek olduğuna kanaat geliyorsa, burayı ıslah ediyoruz” dedi.

        'ALMIŞ OLDUĞUMUZ ÖNLEMLER ÇÖZÜM OLUYOR'

        Bölgede 80 bin metrekarelik alanda ıslah çalışmasının yapıldığını belirten Yılmaz, eğimin fazla olduğu coğrafyalarda çözümü ‘gabion duvar’ ile bulduklarını aktardı. Yılmaz, "Çalışma şartlarımız zor ve tehlikelidir. 'Gabion duvar', 'toprakarme duvar' demektir. Dışında erozyon örtüsü, içerisindeki anolar olmak üzere sıkıştırılmış topraktan oluşmaktadır. Bunu bir set haline getiriyoruz. ‘Gabion duvar’ı kullanmamızın ana sebebi, düşme ihtimali olabilecek olan bir kayanın, toprakarmeye çarpması halinde sıçramayı engellemesidir. Toprakarme, eğimin fazla olduğu coğrafyalarda kullanıma uygundur. Bu alanlara çözüm bulamıyorduk, kangrenleşmişti. Ama geldiğimiz noktada, almış olduğumuz önlemler çözüm oluyor” diye konuştu.

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