Kaya düşme tehdidine 'gabion duvar'lı kalkan

TRABZON’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kaya düşmesi nedeniyle yaklaşık 80 konutun güvenliği için toplamda 80 bin metrekarelik yamaca, esnek ve tutucu özelliği bulunan ‘gabion duvar’ sistemi uygulandı. ‘Gabion duvar’ın yanında çelik ağla bariyer kurulup, yaklaşık 2 bin metreküp kaya kırımı da gerçekleştirilen bölge, kaya tehdidinden arındırıldı.

Doğu Karadeniz'de can ve mal kayıplarına neden olan heyelan ve kaya düşmelerine karşı, önlemler alınıyor. Bölgede sarp arazilerde, kara yolları, belediye ve AFAD ekipleri tarafından ‘çelik ağlı bohçalama’ yönteminin yanı sıra enerji sönümleyici çelik ağlarlar da yerleştirilen alanlar, ıslah edilerek, kaya düşme tehdidi ortadan kaldırılıyor. AFAD ekipleri tarafından sürdürülen tarama çalışmalarında, kaya düşmesi nedeniyle Trabzon'un Araklı ilçesinde, 'afet bölgesi' kapsamına alınan Taşgeçit Mahallesi’nde risk olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından, mahallede yaklaşık 80 konutun güvenliği için toplamda 80 bin metrekarelik yamaca sıkıştırılmış topraktan oluşan, erozyon ve kaya düşmelerine karşı dayanıklı olup, taşların sıçrama etkisini azaltarak konutları koruma altına alan ‘gabion duvar’ sistemi uygulandı. Esnek ve tutucu özelliği bulunan duvarın yanında çelik ağla bariyer kurulup, endüstriyel dağcılar eşliğinde yaklaşık 2 bin metreküp kaya kırımı da gerçekleştirilen bölge, kapsamlı ıslah çalışmasıyla kaya tehdidinden arındırıldı.