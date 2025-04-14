Trabzon merkezli 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 82 gözaltı

TRABZON merkezli 23 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 82 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Rize, Adana, Ankara, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çorum, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Van'da ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Yasa dışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık etmek’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’ ve ‘Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Şşüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 9 milyar TL’lik hareket tespit edildi. Hesapları ‘Yasa dışı bahis’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarında kullandığı tespit edilen 82 şüpheli, eş zamanlı baskınla gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 25'i, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.