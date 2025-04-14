Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Dernekpazarı-Çaykara kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 NRU 412 plakalı otomobil ile 34 GIN 658 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan 2 kişi ile ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazanın ardından kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

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