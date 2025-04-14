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        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

        TRABZON'da, otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:30
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        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
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        TRABZON’da, otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Dernekpazarı-Çaykara kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 NRU 412 plakalı otomobil ile 34 GIN 658 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan 2 kişi ile ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazanın ardından kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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