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        İmam lojmanda ölü bulundu

        Yazıişleri müdürlerinin dikkatine'Yakınlarının ulaşamadığı imam lojmanda ölü bulundu' haberimizi yeni bilgilerle servis ediyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:23 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:25
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        İmam lojmanda ölü bulundu
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        Yazıişleri müdürlerinin dikkatine

        'Yakınlarının ulaşamadığı imam lojmanda ölü bulundu' haberimizi yeni bilgilerle servis ediyoruz.

        TRABZON,

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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