Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: Futbolun futboldan uzaklaştığı bir sezon yaşıyoruz

TRABZONSPOR Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış kulüplerin Divan Kurullarının Trabzon buluşmasında açıklamalarda bulundu. Kafkas burada yaptığı konuşmada, “Finalistler belli olmadan Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyumun açıklanması kabul edilemez” dedi.

Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulları, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Trabzonspor adına Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Vekili Fethi Hinginar ve Genel Sekreter Turgay Pirinç, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu, Başkan Yardımcısı Haluk Hısımcıl ve Sekreter Suat Gençosman, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkan Vekili Hakkı Kurtuluş ve Genel Sekreter Levent Hataylı, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Başkan Vekili Sonay Kale ve Genel Sekreter Yalçın Kaya ile RAMS Başakşehir Divan Kurulu Başkanı Kağan Şahin katıldı. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının açılışında katılımcılara “Hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Asbaşkan Kafkas, Başkan Ertuğrul Doğan’ın selam ve sevgilerini iletti. Kafkas “Trabzon’a hoş geldiniz. Sizleri kulübümüzde ağırlamaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var” dedi.

‘SON DERECE SIKINTILI BİR SEZON YAŞIYORUZ’

Bugün futbolun futboldan uzaklaştığı bir dönem yaşandığını söyleyen Kafkas, “Son birkaç yıldır divan başkanları düzeyinde sergilenen birlik ve duruş son derece kıymetli. Ancak ne yazık ki futbolun, futboldan tamamen uzaklaştığı son derece sıkıntılı bir sezon yaşıyoruz. Herkesin ortak arzusu; sahada kalmak ve futbol konuşmak. Fakat bugün geldiğimiz noktada futbolun dışında her şey konuşulur hale geldi. Bu durum hepimizi derinden rahatsız ediyor” dedi.

‘FİNALİSTLER BELLİ OLMADAN STADYUMUN AÇIKLANMASI KABUL EDİLEMEZ’

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyumun açıklanmasına da tepki gösteren Kafkas şunları söyledi: “Bugün Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı. Oysa biz şu anda sadece final adayıyız. Elbette finale kalmamız durumunda söyleyeceklerimiz çok daha net olacaktır. Ancak bu karar dahi kamuoyunda, sanki finalistler belirlenmiş ve planlar buna göre yapılmış izlenimi yaratıyor. Bu yaklaşım hem bizleri hem de sporseverleri rahatsız ediyor. Ben kamuoyunun sesini sizlere aktarıyorum ve aynı hassasiyeti sizlerin de paylaştığını düşünüyorum. Henüz finalistler netleşmemişken kulüplerin tarihsel bağlamda yaşadığı deneyimler, güvenlik hassasiyetleri ve diğer faktörler göz ardı edilerek böyle bir kararın açıklanması hepimizi derinden üzmektedir”