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        Trabzon'da 'zirai don' etkisi; yüzde 25'lik zarar

        TRABZON'dakar yağışı ve zirai don, başta fındık olmak üzere meyve ağaçlarında ciddi zarara yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:35 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:35
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        Trabzon'da 'zirai don' etkisi; yüzde 25'lik zarar
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        TRABZON'dakar yağışı ve zirai don, başta fındık olmak üzere meyve ağaçlarında ciddi zarara yol açtı. Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, "Bu don olayından, başta fındık ve meyveler zarar görmüştür. Bu zarar tahminen yüzde 20-25 civarında tekamül edecektir" dedi.

        Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava özellikle yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı ve don olayına neden oldu. Trabzon'da 500 metrenin üzerindeki bölgelerde gerçekleşen don, fındık başta olmak üzere pek çok tarım ürününde zarara neden oldu.

        Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, zirai donla ilgili yazılı açıklamada bulunarak, "Bölgemizde kar yağışının ardından oluşan dondan dolayı, başta Karadeniz'in olmazsa olmazı olan fındık olmak üzere tüm meyvelerde de önemli oranda zararlar oluşmuştur. Trabzon'da hava sıcaklığında yaşanan düşüş, yüksek rakımlı bölgelerimizde kar yağışını da beraberinde getirdi. Trabzon'da etkili olan soğuk havanın ardından don tehlikesi oluşmuştur. Trabzon'da yaptığımız son değerlendirmelere göre, bölgemizi de etkileyen soğuk ve yağışlı havayla birlikte Trabzon ilimizde 500 metrenin üzeri rakımlı yerlerde don olayı gerçekleşmiştir. 10-11 Nisan tarihlerinde bölgemizdeki kar yağışı arkasından, akşamları oluşan ayaz havanın etkisi ve sıcaklıkların eksi derecelere kadar inmesi, don olayının gerçekleşmesine sebep olmuştur. Bu don olayından, başta fındık ve meyveler zarar görmüştür. Bu zarar tahminen yüzde 20-25 civarında tekamül edecektir" dedi.

        'ENDİŞE DUYUYORUZ'

        Don tehlikesinin daha fazla zarara yol açabileceğinden endişe ettiklerini belirten Bekar, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan tüm çiftçilerimizin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Önümüzdeki günlerde, havaların daha da soğuması bekleniyor. Tüm bu son yaşadığımız don tehlikesinin ardından, havaların soğuk seyretmesinden dolayı, don tehlikesinin fındık bahçelerimizde daha çok hasara yol açacağından, endişe duyuyoruz. Bölgemizde don tehlikesinin ardından, fındık bahçelerinde dondan dolayı oluşan zararlar, fındık üreticimizi zor duruma sokacaktır. Çiftçilerimiz ister sigorta yaptırsın ister yaptırmasın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm fındık üreticisi çiftçilerimizin, zararları devlet tarafından karşılanmalıdır" açıklamasında bulundu.

        'İVEDİLİKLE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

        Bekar, yaşanan don olayıyla ilgili yaptıkları çağrıların karşılık bulduğunu belirterek, "Bölgemizde meydana gelen don olayı ile ilgili yaptığımız çağrılar ses getirdi. Don olayını ve meydana gelen zararları tespit için TBMM'nde bir inceleme ve araştırma komisyonu kuruldu. Kurulun çalışmalarını bölgelerimizde, takip ve inceleme için Ziraat Odaları olarak bizlerde bu sürece çok olumlu ve gerçek bilgiler vererek büyük katkılar sunacağız. Don olayının çiftçilerimize mahsulleri açısından verilen zararın ortaya çıkarılması için çaba sarf ederek, bu işin ivedilikle takipçisi olacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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