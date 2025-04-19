Trabzon'da 'zirai don' etkisi; yüzde 25'lik zarar

TRABZON'dakar yağışı ve zirai don, başta fındık olmak üzere meyve ağaçlarında ciddi zarara yol açtı. Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, "Bu don olayından, başta fındık ve meyveler zarar görmüştür. Bu zarar tahminen yüzde 20-25 civarında tekamül edecektir" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava özellikle yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı ve don olayına neden oldu. Trabzon'da 500 metrenin üzerindeki bölgelerde gerçekleşen don, fındık başta olmak üzere pek çok tarım ürününde zarara neden oldu.

Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, zirai donla ilgili yazılı açıklamada bulunarak, "Bölgemizde kar yağışının ardından oluşan dondan dolayı, başta Karadeniz'in olmazsa olmazı olan fındık olmak üzere tüm meyvelerde de önemli oranda zararlar oluşmuştur. Trabzon'da hava sıcaklığında yaşanan düşüş, yüksek rakımlı bölgelerimizde kar yağışını da beraberinde getirdi. Trabzon'da etkili olan soğuk havanın ardından don tehlikesi oluşmuştur. Trabzon'da yaptığımız son değerlendirmelere göre, bölgemizi de etkileyen soğuk ve yağışlı havayla birlikte Trabzon ilimizde 500 metrenin üzeri rakımlı yerlerde don olayı gerçekleşmiştir. 10-11 Nisan tarihlerinde bölgemizdeki kar yağışı arkasından, akşamları oluşan ayaz havanın etkisi ve sıcaklıkların eksi derecelere kadar inmesi, don olayının gerçekleşmesine sebep olmuştur. Bu don olayından, başta fındık ve meyveler zarar görmüştür. Bu zarar tahminen yüzde 20-25 civarında tekamül edecektir" dedi.