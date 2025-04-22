Trabzonspor'da Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
TRABZONSPOR'daFolcarelli'nin Adana Demirspor ile oynanan maçta sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği ifade edildi.
TRABZONSPOR’daFolcarelli’nin Adana Demirspor ile oynanan maçta sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği ifade edildi.
Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli’nin Adana Demirspor ile oynanan maçta sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Folcarelli’nin sağlık durumuyla ilgili, “Futbol A Takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.