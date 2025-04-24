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        4'üncü kattan düşen 7 yaşındaki Nurbanu hayatını kaybetti

        TRABZON'da apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 1'inci sınıf öğrencisi Nurbanu Sağlam (7), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:30
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        4'üncü kattan düşen 7 yaşındaki Nurbanu hayatını kaybetti
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        TRABZON'da apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 1’inci sınıf öğrencisi Nurbanu Sağlam (7), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayatını kaybetti.

        Olay, dün Ortahisar ilçesinin İnönü Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Metin ve Fatma Sağlam çiftinin kızları Nurbanu, oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sağlam ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nurbanu Sağlam doktorların tüm çabasına karşın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayatını kaybetti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş yaptığı yazılı açıklamada, "Hızırbey Ülkü İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Nurbanu Sağlam'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, sevgili yavrumuza Allah'tan rahmet; kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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