Trabzonspor- Alanyaspor 4-3

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Musatafa Eskihellaç (Dk. 80 Arif Boşluk), Medny (Dk. 70 Lundstram), Ozan Tufan (Dk. 90 Cham), Zubkov (Dk. 90 Cihan Çanak), Visca, Sikan (Dk. 70 Sikan), Banza

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Balkovec, Hadergjonaj, Richard (Dk. 83 Efecan Karaca), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 90+1 Arda Usluoğlu), Vilhena (Dk. 75 Makouta), Sporar

GOLLER: Dk. 7 Zubkov, Dk 17. Sikan, Dk 38 Sikan, Dk. 45+4 Banza( Trabzonspor) – Dk. 27 Cordova , Dk. 45 Hadergjonaj, Dk. 52 Sporar (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Özdemir, Janvier, Vilhena (Alanyaspor) – Malheiro, Mendy, Batagov (Trabzonspor)

Süper Lig’in 33'üncü haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Alanyaspor’u 4-3 mağlup etti.

7’nci dakikada Banza’nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Zubkov’un ilk şutu direkten döndü, dönen topu tamamlayan Zubkov’un şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

17’nci dakikada Malheiro’nun ceza sahası içine pasında topla buluşan Sikan’ın pası savunmadan döndü, dönen topu tamamlayan Sikan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

49’uncu dakikada Zubkov’un şutunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran’a çarparak kornere çıktı.

52’nci dakikada Hadergjonaj’ın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Sporar’ın şutunda top ağlarla buluştu: 4-3.

88’inci dakikada ceza sahasının içinde rakiplerinden sıyrılan Zubkov’un şutunda topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Dönen topta Arif Boşluk’un şutunda da kaleci Ertuğrul topu kurtardı.

90+2’nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mokouta’nın şutu kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor’un 4-3’lük üstünlüğü ile tamamlandı.

TEKKE’DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Türkiye Kupası’nda 2-0 kazanılan Göztepe karşılaşmasının ardından ilk 11’de üç değişiklik yaptı. Savic, Lundstram ve Nwakaeme maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine; Okay Yokuşlu, Mendy ve Visca ilk 11’de maça başlayan isimler oldu.

JOAO PEREİRA’YA İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Alanyaspor teknik direktörü olan Trabzonspor'un eski Portekizli futbolcusu Joao Pereira’ya ilgi gösterdi.